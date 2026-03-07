Prima pagina

Corriere dello Sport: "EmozioNapoli, - 1 da Allegri"

Corriere dello Sport: "EmozioNapoli, - 1 da Allegri"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Apre con spazio in taglio alto per il Napoli la prima pagina del Corriere Dello Sport: "Emozionapoli, azzurri a -1 da Allegri". Conte vince la sua seconda gara consecutiva avvicinandosi al Milan di Allegri, e ritrova 2 dei 4 Fab4: Anguissa ed il Re Kevin De Bruyne.

Spazio centrale in prima pagina dedicato invece al "Derby di Pio" per la stracittadina di domani sera tra Inter e Milan appunto che vedrà l'impiego dal primo minuto proprio del giovanissimo attaccante di Castellamare Pio Esposito.