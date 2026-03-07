Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ora va e riecco De Bruyne"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con ampio spazio al derby di Milano che andrà in scena domani sera tra Milan ed Inter: "rifaccio il diavolo" con Pulisic ed i suoi gol nella stracittadina meneghina.

Spazio anche per il Napoli di Antonio Conte che ieri sera ha aperto il 28esimo turno di Serie A con una netta vittoria contro il Torino per 2-1. "Il Napoli ora va e riecco De Bruyne, il Toro segna ma è troppo tardi" commenta la rosea.