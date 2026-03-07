Lobotka recupera per il Lecce? Cosa filtra sulle sue condizioni
Lobotka verso il recupero: lo slovacco punta alla convocazione per Napoli-Lecce
Il centrocampista del Napoli riprende ad allenarsi con il gruppo: lo staff medico spera di averlo disponibile per la gara di sabato. C'è ottimismo negli ambienti azzurri per il recupero di Stanislav Lobotka in vista del prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Lo staff medico del Napoli spera di poter riavere a disposizione il regista slovacco già per sabato, dopo che il giocatore inizierà a lavorare progressivamente con il gruppo a partire dai primi giorni della settimana.
Tempi di recupero Lobotka: allenamento con il gruppo a inizio settimana, poi la decisione finale
Il centrocampista si avvicinerà gradualmente alla squadra: solo dopo le sedute dei prossimi giorni si potrà fare chiarezza sulla sua disponibilità. Il percorso di rientro di Lobotka sarà monitorato con attenzione giorno per giorno. Il riavvicinamento al gruppo previsto per l'inizio della settimana fornirà indicazioni fondamentali sulle sue condizioni fisiche. Solo allora lo staff medico e Conte avranno un quadro più chiaro per decidere se rischiarlo o meno nella sfida contro il Lecce.
Napoli-Lecce, Lobotka in dubbio: stagione complicata impone massima cautela
In una stagione segnata da numerosi infortuni, il club azzurro non vuole correre rischi inutili con il suo regista. In una stagione particolarmente tormentata dagli infortuni, il Napoli non può permettersi passi falsi nella gestione dei recuperi. La partita contro il Lecce non offre certezze sulla disponibilità di Lobotka, e lo staff azzurro procederà con la massima prudenza. La parola definitiva arriverà solo a ridosso della gara, quando le condizioni dello slovacco saranno valutate con maggiore precisione. Lo riporta Il Mattino
