Lobotka recupera per il Lecce? Cosa filtra sulle sue condizioni

Oggi alle 08:40 Rassegna Stampa di di @danielerodia

Stanislav Lobotka punta al recupero in vista della sfida contro il Lecce. Lo staff medico è cauto ma ottimista: la settimana di lavoro sarà decisiva per capire se il centrocampista slovacco sarà disponibile sabato