Infortunio McTominay, quando torna? Il Mattino: "Ha messo nel mirino una partita"

Scott McTominay prosegue il percorso di recupero dall'infortunio alla coscia e punta al rientro in gruppo la prossima settimana. Il centrocampista scozzese manca dal campo da quasi un mese: Conte spera di riaverlo disponibile tra Lecce e Cagliari.

Infortunio McTominay, aggiornamento: carichi aumentati, rientro in gruppo atteso la prossima settimana

Lo scozzese sta incrementando progressivamente il lavoro a Castel Volturno: se il protocollo riabilitativo non subisce stop, tornerà ad allenarsi con i compagni a breve. Il percorso riabilitativo procede secondo i piani, anche se tutto dipende dal problema alla coscia che continua a causargli dolore. Le risonanze effettuate non evidenziano lesioni strutturali di rilievo, ma lo scozzese avverte ancora fastidio e nessuno intende mettergli pressione per accelerare i tempi.

McTominay out da un mese: Napoli cauto sui tempi, obiettivo rientro contro Lecce o Cagliari

Il centrocampista manca dal campo da quasi quattro settimane. Conte e lo staff medico valutano giorno per giorno l'infiammazione prima di fissare una data di rientro. McTominay è fermo da quasi un mese e il Napoli procede con la massima cautela, senza forzare i tempi di recupero. Lo stato dell'infiammazione alla coscia verrà monitorato quotidianamente a Castel Volturno. L'obiettivo dichiarato è rivederlo in campo contro il Lecce, ma lo scenario più probabile resta quello di un rientro nella successiva sfida contro il Cagliari.

McTominay e il doppio obiettivo: rientrare col Cagliari per non saltare le amichevoli della Scozia

Oltre al Napoli, c'è anche la Nazionale scozzese in attesa: se il centrocampista non venisse convocato per la gara in Sardegna, salterebbe anche le amichevoli con Giappone e Costa d'Avorio. La tabella di marcia di McTominay ha implicazioni anche sul fronte della Nazionale scozzese. Se il giocatore non dovesse essere disponibile per la trasferta di Cagliari, rischierebbe di saltare anche le amichevoli della Scozia contro Giappone e Costa d'Avorio, in programma durante la prossima sosta. Un doppio incentivo, per lui e per il Napoli, a rispettare i tempi di recupero previsti senza ricadute. Lo riporta il Mattino.