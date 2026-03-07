Tutti pazzi per Alisson Santos: le principali pagelle del brasiliano

Alisson Santos protagonista assoluto in Napoli-Torino con un gol e una prestazione da applausi. I principali quotidiani sportivi lo premiano con voti tra il 7 e il 7,5, esaltando dribbling, accelerazioni e personalità.

Pagelle Napoli-Torino, Alisson Santos in evidenza: voti tra 7 e 7,5 per i quotidiani sportivi

La prestazione dell'attaccante brasiliano convince tutta la critica: ecco come è stato valutato dai principali giornali italiani dopo la vittoria sul Torino. Alisson Santos è il grande protagonista delle pagelle di Napoli-Torino. Gazzetta dello Sport, Il Mattino, Corriere dello Sport e Tuttosport gli assegnano 7,5, mentre Repubblica e Corriere della Sera si fermano a 7. Un consenso unanime attorno a una prestazione che ha esaltato qualità tecniche, personalità e capacità di incidere nei momenti decisivi della partita.

Alisson Santos segna e fa esplodere il Maradona: gol, dribbling e accelerazioni da erede di Kvara

Il brasiliano sblocca il risultato dopo soli sette minuti con una rasoiata sul primo palo, poi continua a rendersi pericoloso per tutta la gara con continui strappi. Alisson ha aperto le marcature già al settimo minuto, beffando Paleari con una rasoiata straordinaria sul primo palo che ha lasciato di sasso la difesa granata. La Gazzetta dello Sport lo definisce possibile erede di Kvaratskhelia, sottolineando come dribbli, segni e diverta. Il Mattino evidenzia la sua capacità di mettere in difficoltà i difensori avversari nell'uno contro uno, in particolare Coco del Torino, mentre il Corriere dello Sport ne esalta le accelerazioni continue e i dribbling spesso riusciti.

Alisson Santos, secondo gol col Napoli: cresce il talento brasiliano ma c'è ancora margine di miglioramento

Dopo la rete alla Roma, il brasiliano timbra il cartellino anche contro il Torino: la critica lo premia ma segnala qualche eccesso nelle lamentele in campo. Quello contro il Torino è il secondo gol di Alisson Santos con la maglia del Napoli, dopo quello realizzato contro la Roma nella stessa porta. La critica è entusiasta ma non rinuncia a qualche osservazione: Il Mattino segnala la tendenza del giocatore a lamentarsi quando il pallone non gli arriva. Margini di crescita ci sono, ma le premesse per diventare un punto fermo dell'attacco azzurro sono già tutte lì.