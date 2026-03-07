Prima pagina Tuttosport: "Santos in paradiso, D'Aversa non fa miracoli"

Spazio in taglio alto nell'edizione odierna di TuttoSport per il Napoli che nella serata di iera ha battuto il Torino per 2-1: "Napoli, Santos in paradiso D’Aversa non fa miracoli". Continua il giornale: "I granata pagano i soliti limiti e la fragilità congenita: Paleari sbaglia sull’1-0, difesa in bambola sul secondo gol. La reazione è tardiva, però Adams spreca la palla del 2-2. Conte festeggia il +8 sul 5° posto oltre al ritorno di Anguissa e De Bruyne. Persino il Maradona canta «Urbano Cairo devi vendere»

Spazio centrale invece dedicato all'intervista a Ravanelli che "in Spalletti rivedo Lippi".