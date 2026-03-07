Prima pagina
Tuttosport: "Santos in paradiso, D'Aversa non fa miracoli"
Spazio in taglio alto nell'edizione odierna di TuttoSport per il Napoli che nella serata di iera ha battuto il Torino per 2-1: "Napoli, Santos in paradiso D’Aversa non fa miracoli". Continua il giornale: "I granata pagano i soliti limiti e la fragilità congenita: Paleari sbaglia sull’1-0, difesa in bambola sul secondo gol. La reazione è tardiva, però Adams spreca la palla del 2-2. Conte festeggia il +8 sul 5° posto oltre al ritorno di Anguissa e De Bruyne. Persino il Maradona canta «Urbano Cairo devi vendere»
Spazio centrale invece dedicato all'intervista a Ravanelli che "in Spalletti rivedo Lippi".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..." di Antonio Noto
Le più lette
2 Sabatini: "Fa effetto rivedere Anguissa e De Bruyne, carichi sballati hanno tolto tanti giocatori"
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com