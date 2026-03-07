Elmas ed il gol al Torino, Tuttosport: la fotografia del fallimento di Cairo

vedi letture

Il gol di Eljif Elmas nel 2-0 contro il Torino diventa il simbolo delle scelte sbagliate della dirigenza granata. Tuttosport attacca Cairo e Vagnati: lo stesso giocatore ceduto per ragioni economiche ha condannato il Toro alla sconfitta numero 14.

Elmas segna contro il Torino e beffa Cairo: il gol del macedone è il simbolo del fallimento granata

Il centrocampista ceduto dal Torino per motivi economici torna a colpire contro i suoi ex compagni: una beffa che Tuttosport trasforma in atto d'accusa verso la dirigenza. Il gol di Eljif Elmas al 68' di Napoli-Torino vale più di tre punti: è la fotografia plastica di una gestione fallimentare. Tuttosport lo definisce l'ennesima cartolina del fallimento del progetto estivo di Cairo e Vagnati, sottolineando come lo stesso giocatore che aveva reso bene con Vanoli e sarebbe stato ideale per il 4-2-3-1 di Baroni sia stato riconsegnato al Lipsia perché ritenuto troppo costoso. Un errore che ieri si è materializzato in rete, davanti agli occhi di tutti.

Cairo e Vagnati, la scelta su Elmas si rivela un boomerang: il Napoli lo ha preso a prezzo pieno

Il Torino aveva tentato invano di acquistarlo a prezzo scontato dal Lipsia. Alla fine ci ha pensato il Napoli, e il macedone ha già dimostrato il suo valore in azzurro. La vicenda Elmas racconta molto sulla filosofia gestionale di Urbano Cairo, noto per il suo attaccamento al denaro. Il patron granata e il direttore sportivo Vagnati avevano provato a strappare uno sconto ai tedeschi del Lipsia, senza successo. Il Napoli non si è fatto scrupoli e lo ha acquistato a prezzo pieno, portandolo in Italia. Risultato? Elmas ha già dimostrato di essere un giocatore di livello per la lotta scudetto, mentre il Torino fa i conti con una lacuna evidente a centrocampo.

Torino, 14 sconfitte in 28 partite di Serie A: i numeri da brividi di una stagione disastrosa

La rete di Elmas condanna il Toro alla quattordicesima sconfitta stagionale in campionato, esattamente la metà delle gare disputate: cifre allarmanti per club e tifosi. Il gol di Elmas non ha solo chiuso la partita, ma ha anche aggravato una statistica impietosa: il Torino ha perso 14 delle 28 partite disputate in questo campionato, esattamente la metà. Numeri da brividi, come li definisce Tuttosport, che certificano una stagione ben al di sotto delle aspettative. Una fotografia amara per i tifosi granata, che vedono nel caso Elmas il simbolo di una serie di scelte discutibili che hanno minato le ambizioni del club fin dalla scorsa estate.