Prima pagina

Corriere dello Sport: "Gasp pronto a lasciare! Lo strappo con Ranieri"

Corriere dello Sport: "Gasp pronto a lasciare! Lo strappo con Ranieri"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alle parole roventi di Claudio Ranieri nel pre gara di Roma-Pisa poi finita 3-0 con la tripletta di Malen. Il direttore dei giallorossi si è lasciato andare a diversi commenti poi analizzati dall'allenatore ex Atalanta nel post gara.

Taglio alto dedicato all'intervista esclusiva di Zielinski: "Chivu mi ha capito". Spazio in basso alla supersfida di questa sera tra Atalanta e Juventus valida per un piazzamento per la prossima Uefa Champions League.