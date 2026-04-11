Prima pagina
Corriere dello Sport: "Gasp pronto a lasciare! Lo strappo con Ranieri"
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Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alle parole roventi di Claudio Ranieri nel pre gara di Roma-Pisa poi finita 3-0 con la tripletta di Malen. Il direttore dei giallorossi si è lasciato andare a diversi commenti poi analizzati dall'allenatore ex Atalanta nel post gara.
Taglio alto dedicato all'intervista esclusiva di Zielinski: "Chivu mi ha capito". Spazio in basso alla supersfida di questa sera tra Atalanta e Juventus valida per un piazzamento per la prossima Uefa Champions League.
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