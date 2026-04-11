Zielinski al Cds: "Faremo di tutto per lo Scudetto! Battere il Napoli? Penso solo all'Inter..."

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Lunga intervista al Corriere dello Sport per l'ex stella del Napoli Piotr Zielinski: l'attuale centrocampista dell'Inter ha commentato anche il suo passato al club azzurro. Ecco alcune dichiarazioni:

Ha vissuto in quattro città diverse: Udine, Empoli, Napoli, dove ha comprato casa, e Milano. Cosa le hanno dato?

"Anche se è l'ultima città, a Milano è nata mia figlia e quindi mi rimarrà sempre nel cuore. Napoli, dove ho vissuto 8 anni, è meravigliosa. Il clima è fantastico. Ai tempi di Empoli, invece, non abitavo ancora con mia moglie, ma quando mi raggiungeva giravamo per la Toscana, e abbiamo scoperto luoghi incantevoli. A Udine sono arrivato da ragazzino: è stato il posto ideale per un giovane che pensava solo a crescere e migliorare".

Prima la Coppa Italia e poi lo scudetto con il Napoli. Adesso può fare il bis con l'Inter. Quanto manca, però, per il suo secondo tricolore?

«Mancano 7 partite... Faremo di tutto per vincerlo. Siamo in ottime condizioni. Dopo la sosta, tra gli allenamenti e la gara contro la Roma, si è visto subito che qualcosa è cambiato. Sono tutti tornati con la giusta carica. E chi era reduce da una delusione con la sua nazionale, l'ha messa da parte".

Conquistare il titolo, proprio superando il Napoli, sarebbe come chiudere un cerchio per lei?

"Ma no. Per me non cambia nulla. Perché adesso gioco nell'Inter e mi interessa solo essere primo, a prescindere da chi ci sia alle spalle. Chi arriva secondo, terzo, quarto non cambia. Poi è chiaro che io voglia bene al Napoli. Sono stato lì 8 anni e auguro loro il meglio. Ma ora penso soltanto all'Inter".