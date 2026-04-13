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Corriere dello Sport: “Inter, scudetto in tasca”

Corriere dello Sport: “Inter, scudetto in tasca”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il +9 sul Napoli di Antonio Conte, fermato sull’1-1 dal Parma, a sei giornate dalla fine sa già di tricolore.

“Inter, scudetto in tasca”. Così titola il Corriere dello Sport, lanciando un messaggio chiaro: il +9 sul Napoli di Antonio Conte, fermato sull’1-1 dal Parma, a sei giornate dalla fine sa già di tricolore.

Eppure, la partita di Sinigaglia raccontava nel primo tempo tutt’altro copione, con i nerazzurri dominati dalla squadra di Fabregas.. Una gara folle, al limite dell’incredibile, che il quotidiano definisce un vero e proprio “delitto perfetto”: iniziata con un monologo del Como capace di mettere alle corde i nerazzurri, prima della rimonta che ha ribaltato tutto.