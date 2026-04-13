Prima pagina

Pari amaro, Il Mattino: "Così fa male"

Pari amaro, Il Mattino: "Così fa male"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“Così fa male”. È questo ciò che si legge sulla prima pagina de Il Mattino dopo l’1-1 del Napoli sul campo del Parma.

“Così fa male”. È questo ciò che si legge sulla prima pagina de Il Mattino dopo l’1-1 del Napoli sul campo del Parma. Il quotidiano sottolinea come “un successo avrebbe permesso ad Antonio Conte di accorciare sull'Inter per mettere pressione alla squadra di Chivu prima del Como e di blindare il secondo posto dopo il crollo del Milan”, rendendo ancora più amaro il risultato finale.

A pesare sull’andamento della gara è stato soprattutto l’avvio shock: “un errore clamoroso di Juan Jesus dopo soli 33 secondi ha spianato la strada a Gabriel Strefezza”, costringendo gli azzurri a inseguire per tutta la partita contro “il muro gialloblù eretto da Carlos Cuesta”.