La moviola del Corriere dello Sport: "Non c'era nessun rigore per il Parma"

vedi letture

Sarà il nostro VAR ai Mondiali (è nella squadra con Mariani), ieri ha diretto la sua 187ª partita in serie A, l’11ª della stagione. Secondo quando scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è solo qualche sbavatura veniale, sugli episodi cruciali di Parma-Napoli Di Bello ha sempre visto giusto. L’ha chiusa con appena 12 falli e un solo cartellino giallo.

Nessun rigore er il Parma

Due tocchi con il braccio /mano, entrambi giudicati bene dall’arbitro di Brindisi: cross di De Bruyne, il pallone sfila dietro Bernabé che sta cercando di togliersi dalla traiettoria il contatto c’è ma non è punibile. Braccio (il sinistro) molto largo di Buongiorno, Di bello sceglie di non fischiare, ha ragione lui: prima ancora di verificare che è un pallone inaspettato, toccato da distanza ravvicinata, e il movimento è congruo, lo stesso arriva da un compagno, Spinazzola, che tocca con il destro.