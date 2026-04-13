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Rimonta Inter, Gazzetta dello Sport: "Vista Scudetto"

Rimonta Inter, Gazzetta dello Sport: "Vista Scudetto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
“Vista Scudetto”. Così apre in prima pagina La Gazzetta dello Sport

“Vista Scudetto”. Così apre in prima pagina La Gazzetta dello Sport, puntando i riflettori sull’Inter e sulla sua corsa solitaria in vetta alla classifica.

I nerazzurri mandano un segnale forte nella 32ª giornata, conquistando una vittoria pesantissima sul campo del Como. Una gara ricca di colpi di scena, chiusa con un 3-4 in rimonta che conferma il carattere della squadra di Chivu che è volata ora a +9 sul Napoli.