Tuttosport: "Lucio & John sempre più vicini"
La prima di TuttoSport apre con questo titolo:"Lucio & John sempre più vicini". l rapporto tra John Elkann e Luciano Spalletti rappresenta oggi il fulcro del nuovo corso della Juventus. La presenza della proprietà alla Allianz Stadium, insieme all’intera famiglia, non è stata una semplice apparizione istituzionale, ma un segnale forte, tanto sul piano umano quanto su quello strategico.
Elkann ha mostrato grande entusiasmo per la crescita della squadra e per la qualità del gioco espresso, arrivando a sostenere in prima persona il rinnovo del tecnico fino al 2028. Un’investitura chiara, che rafforza ulteriormente la centralità di Spalletti nel progetto bianconero.
Questa esposizione pubblica segna una netta discontinuità rispetto al passato: difficilmente il numero uno di Exor si era mostrato così coinvolto emotivamente, neppure negli anni dei nove scudetti consecutivi.
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