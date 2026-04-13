Il sogno si spegne: "Errore di Juan Jesus difficile da vedere sui campi di A"

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Questo il commento del Corriere dello Sport sul pareggio del Napoli a Parma

Questo il commento del Corriere dello Sport sul pareggio del Napoli a Parma, un risultato che ridimensiona in maniera netta le ambizioni scudetto degli azzurri dopo il successo dell’Inter a Como.

Secondo il quotidiano, “il sogno si è spento, con nove punti di distacco dall’Inter ormai è impossibile da realizzare”. Un giudizio netto, rafforzato da una prestazione che conferma tutte le difficoltà già emerse nel corso della stagione: “Parma si è confermata ancora amara per il Napoli, al Tardini la tradizione negativa va avanti da decenni”.

La gara, già complicata sulla carta, è stata resa ancora più difficile da un approccio sbagliato: “gli azzurri hanno deciso di renderla ancora più difficile riuscendo nell’impresa di prendere gol dopo 33 secondi”, episodio nato da “un errore, quello di Juan Jesus, che è difficile vedere sui campi di Serie A”.