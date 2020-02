CorSera - Gattuso cerca riscatto, vuol capire cosa ha davvero per le mani

L'edizione di oggi de Il Corriere della Sera analizza Inter-Napoli, ponendo l'attenzione ovviamente anche sulla situazione in casa azzurra: "Gattuso cerca il riscatto e pure di capire chi e cosa ha davvero per le mani, se una banda di pirati che si divertono ad affondare corazzate come la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato o se invece una ciurma di indolenti capaci di marcare visita in casa contro il Lecce".