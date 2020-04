CorSera - La Serie A rischia di non ripartire: 8 club sono contrari, ci sono anche due big

Dopo le parole di Spadafora c'è il rischio concreto che il calcio non riparta. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che molti club, per motivi di sicurezza e salute, sono contrari alla ripresa. Oltre a Juve e Inter, si tratta nel dettaglio di Torino, Spal, Brescia, Sampdoria, Udinese e Cagliari, società che hanno firmato un documento che oggi verrà sottoposto all’assemblea. C’è preoccupazione per la salute dei giocatori e per gli effetti giuridici sulle stesse società nel caso in cui il campionato si dovesse interrompere di nuovo a causa del virus. Il quotidiano spiega che non può rimanere inascoltato il grido d’allarme dei medici di ben 17 club che dopo aver preso visione del protocollo redatto dal professor Zeppilli hanno elencato una lista di criticità che lo rendono inapplicabile. Una questione delicata da risolvere al più presto.