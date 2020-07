CorSera - Napoli e Milan su Veretout, la Roma non cederà senza offerte clamorose

Arrivato in estate dalla Fiorentina, Jordan Veretout è stato uno dei migliori nella stagione giallorossa: un rendimento il suo, che è persino migliorato col nuovo modulo, che gli consente di giocare qualche metro più avanti. Il francese si è messo in vetrina e non mancano le squadre interessate. Secondo il Corriere della Sera, Napoli e Milan, già interessate la scorsa estate, sono pronte a tornare alla carica per assicurarsi le prestazioni dell'ex Viola. Ma, a meno di offerte clamorose, Veretout non è destinato a muoversi da Trigoria.