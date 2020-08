CorSera - Sfida all'Atalanta per un esterno. Già bloccato l'erede di Koulibaly, chiesti 2 giocatori alla Roma

Focus mercato del Napoli sull'edizione odierna, nelle pagine sportive, del Corriere della Sera: "Il Napoli aspetta l’offerta buona dall’Inghilterra (City più dello United) per Koulibaly, poi darà l’assalto a Gabriel Magalhaes, brasiliano del Lille con cui c’è un solido patto di mercato. Chiesti alla Roma Under e Veretout, sfida con l’Atalanta per Boga del Sassuolo".