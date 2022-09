Critiche feroci al Liverpool in Inghilterra: "Difesa da bambini, è finito un ciclo?"

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

La tremenda sconfitta del Liverpool a Napoli ha fatto scalpore in Inghilterra. Tanti ex giocatori hanno espresso perplessità sulla squadra di Klopp: "Il problema di stasera non era il gioco. Sono preoccupato, bisogna capire se durante la stagione si vedranno di nuovo queste cose e se siamo alla fine di un ciclo", ha detto Jamie Carragher, leggenda dei Reds. "Se il Liverpool continuerà a giocare in questo modo, senza intensità, avrà grossi problemi in Premier League e in Champions League. È un suicidio: la difesa è vergognosa, lo è davvero. Sembrano dei bambini".

Anche Rio Ferdinand, ex difensore centrale del Manchester United, ha criticato Salah e compagni a BT Sport: "Non sono molte le occasioni in cui possiamo dire che al Liverpool siano mancate voglia e capacità di soffrire. A Napoli è successo. Molte stelle non sono state nemmeno vicine al livello a cui siamo abituati".

Jonathan Woodgate, difensore del Real Madrid dal 2004 al 2007, ha evidenziato la "mancanza di energia del Liverpool", sottolineando come il Napoli "abbia distrutto i Reds. "È un risultato difficile da digerire, mancano tante cose per tornare al livello degli ultimi anni".