Da Bari - ADL più propenso a vendere il Napoli e tenersi il club pugliese: la situazione

Il Bari è quasi promosso in Serie B, quattro anni dopo l'ultima apparizione in cadetteria. E dalla Puglia dipingono un clamoroso scenario

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Bari è quasi promosso in Serie B, quattro anni dopo l'ultima apparizione in cadetteria. E dalla Puglia dipingono un clamoroso scenario per Aurelio De Laurentiis: "È il momento - si legge sull'edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno - di sognare, aspettando le decisioni dei De Laurentiis, obbligati a scegliere entro il 2024: o Napoli o Bari, perché come si sa la Figc ha messo al bando la doppia proprietà. Le voci diffuse dai soliti bene informati parlano di un don Aurelio propenso a vendere il Napoli (obiettivo plusvalenza) e a tenersi il Bari per farlo diventare grande, stuzzicato anche dal boom cinematografico di Bari e della Puglia (set d’eccellenza)".