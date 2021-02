Da Bergamo sorpresi: "Altro che spettacolo pirotecnico. La finale è aperta"

"Doveva essere uno spettacolo pirotecnico, senza attendere il gol come il Godot di Samuel Beckett. Invece il divertimento ha lasciato spazio al pathos della doppia sfida, soprattutto nel secondo tempo, quando entrambe le squadre hanno avuto relativamente poco sprint per vincere". L'edizione odierna del Corriere di Bergamo sintetizza così il pareggio a reti bianche tra Napoli e Atalanta, che si sono affrontate ieri al Maradona, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Gasperini e Gattuso - prosegue il quotidiano - vedono la propria stabilità agli antipodi". Il primo, infatti, è acclamato dalla critica e sorretto dalla dirigenza, mentre il secondo rischia presto di concludere la sua esperienza in azzurro.