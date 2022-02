Da Cagliari: Giulini presente all'allenamento, Mazzarri ha dato l'ordine verso il Napoli

L'Unione Sarda fotografa la situazione in casa Cagliari in vista della sfida con il Napoli. Ieri patron rossoblù Giulini ha fatto sentire la sua vicinanza anche fisica alla squadra, presentandosi ad Asseminello e seguendo tutta la seduta di allenamento, incentrata su esercitazioni tattiche e partitelle. Il solito martellamento da parte di Mazzarri, che ha dato ai suoi un ordine categorico - riferisce il quotidiano -: non si guarda all'avversario, si cercano punti con tutti.