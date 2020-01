Da Ferrara: "Petagna fondamentale, ma la Spal non vuole perdere l'affare col Napoli"

La Spal sembra aver deciso: respinta l'ennesima offerta del Napoli, non può cedere ora Andrea Petagna, in piena lotta per la salvezza. La Nuova Ferrara oggi in edicola fa sapere che per il club biancazzurro si tratterebbe di un grande affare, di una ricca plusvalenza, ma l'aspetto tecnico va tutelato. Per questo, spiega il quotidiano, la Spal vorrebbe concludere ora l'affare ma con Petagna a Napoli in estate. Un'ipotesi, questa, tutt'altro che certa. Perché Gattuso ha bisogno ora di un altro attaccante (qui il motivo).