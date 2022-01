Da Firenze esagerano: "Biraghi sembra Maradona!"

La Nazione stamani in edicola esalta la prestazione della Fiorentina contro il Genoa dopo il 6-0 del Franchi. "Loro segnano, noi si sogna" scrive il quotidiano che paragona Biraghi a Maradona per i due calci di punizione fantastici messi a segno dal capitano viola, e sottolinea come sia andato tutto alla perfezione nella serata di ieri. Torreira è impeccabile in regia, Odriozola attacca come un forsennato, Saponara e Bonaventura mettono in campo la personalità e Nico Gonzalez la tenacia. Nel mentre, Vlahovic recita il ruolo di personaggio principale: prima sbaglia il rigore calciando un cucchiaio parato da Sirigu, poi chiede scusa e infine segna un gol da manuale. Voto zero al Genoa, mai sceso in campo.