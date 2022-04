Da Firenze - Italiano, test per l'Europa: Fiorentina non dovrà farsi intimorire dai 50mila del Maradona

Questo pomeriggio (ore 15, stadio “ Maradona”) ad attendere la Fiorentina ci sarà un esame davvero difficile

Come riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica ritrovarsi a poco più di un mese dal termine della stagione ed essere ancora in corsa su due fronti, campionato e Coppa Italia, è sicuramente una bella cosa per i viola. La Fiorentina c’è e si prepara nel migliore dei modi per un finale da vivere puntando su alcune certezze e inseguendo quella “ciliegina” citata in conferenza stampa dal suo tecnico Vincenzo Italiano che certo renderebbe questo primo anno insieme, quello della ripartenza, come meraviglioso. La ciliegina è chiaramente l’Europa, intesa come traguardo costruito passo dopo passo all’inizio della stagione. Tramite programmazione, capacità di scelta, condivisione e strategia.

Che ambiente al Maradona

Questo pomeriggio (ore 15, stadio “ Maradona”) ad attendere la Fiorentina ci sarà un esame davvero difficile: uno stadio che si riempirà di oltre 50 mila spettatori che vorranno spingere la squadra di Spalletti verso il sogno dello scudetto. Un ambiente caldo che però non dovrà influenzare lo stato d’animo di una Fiorentina reduce da quattro risultati utili consecutivi e con la voglia di dare continuità alle proprie prestazioni.