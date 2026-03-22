Da martedì a Castel Volturno senza 13 nazionali: Conte vuole organizzare un'amichevole
La pausa per le nazionali non rappresenta un problema per il Napoli, anzi può diventare un’occasione utile per ritrovare la migliore condizione fisica. Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte starebbe valutando l’organizzazione di un’amichevole a Castel Volturno per permettere ai giocatori rientrati dagli infortuni di mettere minuti nelle gambe.
Napoli senza tredici nazionali durante la sosta
Il tecnico sta ritrovando progressivamente tutti gli uomini più importanti e con calciatori come De Bruyne e McTominay a disposizione diventa più semplice mantenere un ritmo alto. Durante la sosta saranno ben tredici gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali, ma per chi resterà a Napoli il lavoro proseguirà regolarmente.
Amichevole in settimana?
Il quotidiano spiega che “da martedì riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno per il gruppo rimasto, con la probabile organizzazione di una partita amichevole per accelerare il recupero di Anguissa e Giovane”. L’obiettivo è arrivare alla ripresa del campionato con tutta la rosa al massimo della forma.
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