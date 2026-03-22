Lukaku è già volato in Belgio: ecco dov'è stato avvistato ieri e per quale motivo è lì
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Romelu Lukaku non è sceso in campo nel match di venerdì pomeriggio contro il Cagliari. Non essendo ancora al meglio della condizione fisica, il centravanti belga è rimasto a riposo. Anche perché anche lui figura tra i convocati di Rudi Garcia e quindi durante la sosta sarà impegnato con la sua nazionale.
Lukaku è già in Belgio
L'ex Inter e Roma è già volato in Belgio, con un paio di giorni d'anticipo. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Romelu Lukaku era invece in Belgio, al centro sportivo dell’Anderlecht. Motivo? Il figlio Romeo giocava una partita con l’Under 8 del club".
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