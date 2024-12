Da Roma: Baroni prepara i cambi per il Napoli: la formazione della Lazio

La Lazio si prepara all’esordio stagionale in Coppa Italia, dove giovedì prossimo affronterà il Napoli all’Olimpico nel match valido per gli ottavi di finale. Marco Baroni – si legge anche su Il Messaggero – dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo. Non è escluso quindi che Akpa Akpro e Basic, al momento fuori rosa, possano scendere in campo contro gli azzurri e far rifiatare anche chi ha speso più energie fino ad ora.

Un discorso valido pure per Hysaj, pronto a riprendersi un posto in difesa. Il reintegro di questi giocatori però può essere utile anche in ottica mercato. La Coppa Italia infatti potrebbe essere anche una vetrina fondamentale per le cessioni della prossima sessione di gennaio, dove la Lazio spera di concludere anche qualche operazione in uscita.