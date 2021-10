Da Roma - Mourinho in Europa ma con la testa al Napoli: attacco inedito e i big riposano

José Mourinho sa di non poter sbagliare la gara di questa sera in Conference League contro il Bodo/Glimt, ma la testa non può che andare alla sfida contro il Napoli di Spalletti. Per questo motivo, come riporta l'edizione romana del quotidiano Repubblica, lo Special One questa sera in Norvegia cercherà di limitare i danni e mandare in campo i giocatori che fino a questo momento hanno trovato meno spazio come Shomurodov, che farà le veci di Abraham, supportato da Villar, Carles Perez ed El Shaarawy.