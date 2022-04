Da Roma - Sarri sogna Mertens a costo zero per la Lazio

Maurizio Sarri tentato da Dries Mertens, che in estate sarà libero di accordarsi a costo zero dopo aver esaurito il suo rapporto contrattuale col Napoli.

Maurizio Sarri tentato da Dries Mertens, che in estate sarà libero di accordarsi a costo zero dopo aver esaurito il suo rapporto contrattuale col Napoli. A scriverlo è il quotidiano Il Tempo: “Tanti i nomi in ballo da Romagnoli e Casale a Maxime Lopez (il preferito del tecnico per sostituire il partente Leiva), a centrocampo Allan, se si svincola, e Vecino, libero da giugno, altre possibili piste di elementi già pronti.

In attacco il napoletano Mertens, solo per citare quelli che saranno liberi tra due mesi. Quest’ultimi tutti sopra la trentina ma servono anche giovani da valorizzare”.