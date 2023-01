Da Roma: "Zaniolo sul mercato, neppure col Napoli verrà convocato"

Zaniolo è diventato un caso che non aiuta nessuno

Zaniolo è diventato un caso che non aiuta nessuno. Il giocatore, dopo aver spinto per arrivare allo strappo e chiedere la cessione, è finito in un vicolo cieco. La trattativa con il Milan non decolla. Maldini insiste, è convinto di poterlo gestire.