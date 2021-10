Da Roma: "Zaniolo vuole il Napoli, ma potrebbe fermarsi un turno"

Ampio spazio all'interno de Il Messaggero per Nicolò Zaniolo. Il quotidiano si interroga sulle condizioni fisiche del centrocampista azzurro dopo l'infortunio sofferto contro la Juventus che ne rallenta il recupero. La Roma cerca di gestire le possibili fragilità dovute agli interventi, ma il professore che lo ha operato assicura: "Nessun legame con l'ultimo stop". Il classe '99 smania per essere già in campo contro il Napoli, ma probabilmente sarà usata più prudenza ed il rientro slitterà alla gara contro il Milan.