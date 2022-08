Da Salerno: "Iervolino continua a cullare il sogno Mertens"

"Mercato a fuoco lento", si legge stamane in taglio basso su La Città, che definisce in questo modo le operazioni condotte in questa fase dalla Salernitana.

"Mercato a fuoco lento", si legge stamane in taglio basso su La Città, che definisce in questo modo le operazioni condotte in questa fase dalla Salernitana. Il club di Iervolino continua a cullare il sogno Mertens, che non è ancora del tutto tramontato, ma duella anche con il Monza per Rovella. Qui il video dell'addio di Mertens al Napoli