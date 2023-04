E' il giorno di Napoli-Salernitana, derby campano che potrebbe consegnare lo Scudetto agli azzurri, ma anche sull'altro fronte c'è il bisogno di fare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. E La Città, quotidiano di Salerno e provincia, suona la carica con questo titolo in prima pagina: "Salernitana, fatti valere! A Napoli per fare la festa".