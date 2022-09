"Da scommessa a colpo dell'anno": CdS incorona Kvaratskhelia

Kvara è arte pura, si diverte come i bambini per strada, per fermarlo ci vogliono interventi duri che portano a rigori o cartellini gialli.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Kvaratskhelia è il nuovo che avanza. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si esalta il georgiano ed il suo incredibile impatto dall'arrivo al Napoli: "In poche settimane una conferma dopo l’altra, l’apice contro il Liverpool quando ha seminato il panico contro Alexander-Arnold confezionando l’assist per la rete di Simeone e giocando da gigante contro i giganti. Kvara è arte pura, si diverte come i bambini per strada, per fermarlo ci vogliono interventi duri che portano a rigori o cartellini gialli. Senza segnare ha deciso la gara di Milano. Si è già prenotato per altre notti magiche in attesa del primo gol in Champions. La vera scommessa dell’estate è diventata il colpo dell’anno".