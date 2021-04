Da Torino: "Anche la Juve rischia la Champions, 72 punti potrebbero non bastare"

Il quotidiano torinese La Stampa stamani sottolinea come in palio ci siano ancora tre posti che valgono almeno 40 milioni e che, comunque finisca, Gattuso perderà il Napoli, mentre il destino juventino di Pirlo e quello romanista di Fonseca sono legati all'esito di questo sprint. Viaggiano veloci, là davanti, tanto che per arrivare quarti potrebbero non bastare i 72 punti insufficienti solo alla Lazio nel 2018. Mancare la Champions per la prima volta dal 2011 sarebbe una batosta tremenda per la Juve dei 9 scudetti di fila e dei tre allenatori in tre stagioni. E pure per il Milan, splendido fino a gennaio e ora con il terrore di sprecare tutto.