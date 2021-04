Da Torino: "Il Napoli vigile su Belotti, può arrivare a zero nell'estate 2022"

Anche il Napoli attento alla situazione di Andrea Belotti, che fatica a trovare l'intesa col Torino per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022. A parlarne è l'edizione odierna di Tuttosport: "Già parecchi club gli hanno messo gli occhi addosso, sia in Italia sia in Europa: Milan (secondo radio mercato più avanti degli altri), Roma e Napoli. Poi Chelsea ed Everton e in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone.

Tra meno di un anno (da febbraio 2022) il giocatore potrebbe firmare con qualsiasi club a parametro zero e il Toro non incasserebbe neppure un euro. E torna subito in mente il Milan, pronto a rinnovare con Ibrahimovic per una stagione: che pensi poi a prendersi il Gallo a parametro zero? In questi casi è giusto analizzare tutto, anche queste situazioni che Cairo doveva e poteva evitare".