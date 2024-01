Da Torino - La Juve non ha l'accordo con l'Udinese per Samardzic: nessuno sconto dai friulani

"Henderson-Juve: fase di riflessione. Per Samardzic niente sconti" scrive La Stampa che si concentra sul mercato in entrata della Juventus.

"Henderson-Juve: fase di riflessione. Per Samardzic niente sconti" scrive La Stampa che si concentra sul mercato in entrata della Juventus. La trattativa più calda porta a Jordan Henderson. L'ex Liverpool vuole lasciare l'Arabia e i bianconeri stanno riflettendo sull'affare. La Juve prenderebbe l'inglese solo in prestito gratuito per 6 mesi (estendibile per un altro anno a certe condizioni) ma non c'è ancora il via libera da parte dell'Al-Ettifaq e si è inserito anche l'Ajax.

Situazione da monitorare così come quella relativa a Samardzic, con il quale la Juve ha un accordo ma manca l'intesa sulla formula con l'Udinese che chiede 25 milioni e non intende fare sconti.