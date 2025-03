Dal murale di Diego alla Reggia di Caserta: le tappe del 'turista' Conte

vedi letture

Antonio Conte ieri ha approfittato del giorno libero concesso alla squadra e ha scelto una provincia, Caserta, per continuare il suo tour alla scoperta delle bellezze della Campania, non solo di Napoli. Lunedì scorso era stato in visita a Scampia e al Real Teatro di San Carlo, ieri mattina ha scelto la Reggia di Caserta, patrimonio Unesco, l’ultima tappa di un percorso da turista partito a settembre, quando l’allenatore del Napoli visitò di notte il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli e poi, a ottobre, con il Museo Cappella Sansevero, fino alle ultime tappe. Lo scrive il Corriere dello Sport.