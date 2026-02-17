Stadio Maradona, il piano B del Comune: rifarlo anche senza fondi e senza Europei

Il Comune di Napoli parte con i lavori al Maradona. I dettagli vengono riepilogati dall Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Prima fase, che non era presente nell’idea progettuale del 2015, la riapertura del terzo anello: l’intervento sarà fatto con fondi comunali se quelli regionali, in arrivo appena Palazzo Santa Lucia avrà approvato il Bilancio, non saranno subito disponibili.

Parliamo di una cifra complessiva che, alla fine, potrebbe oscillare tra i 150 e i 200 milioni. Poi si recupereranno i parcheggi sotterranei mai entrati in funzione da «Italia 90», cosa di non poco conto. Il Comune, dunque, comincia a valutare quello che è il Piano B: rifare lo stadio ugualmente, con o senza Europei, perché si tratta comunque di un asset importante della città", scrive il quotidiano nell'edizione Campania..