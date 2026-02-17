Lukaku non al top, Repubblica: "Sua stagione rischia di essere compromessa"

Romelu Lukaku non riesce ancora a riprendersi e a tornare al top della condizione. Ne parla anche Repubblica oggi in edicola spiegando che Conte non può ancora contare sul suo bomber. Sei mesi, infatti, non sono ancora bastati a Big Rom per riprendersi dopo l'infortunio di metà agosto e ora la sua stagione è compromessa, come spiega il quotidiano. Lukaku ha raccolto appena pochi spezzoni in questa stagione, l'ultimo col Como con rigore fallito. Poi con la Roma stava per entrare ma il gol di Alisson ha cambiato tutto con dentro Mazzocchi al posto di Politano per il finale.

