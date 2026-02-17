Infortunio Rrahmani: "Dal Kosovo dubbi sulla presenza ai playoff di marzo"
Esami strumentali oggi per Amir Rrahmani per avere un quadro chiaro delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato contro la Roma domenica. Ecco quanto scrive sul tema il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Le sensazioni non sono esaltanti, i media kosovari hanno messo in dubbio la sua presenza nei play-off di fine marzo che valgono l'accesso per il Mondiale, soltanto gli esami strumentali oggi forniranno la precisa entità dell'infortunio".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
