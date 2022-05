Damascelli: "Ancelotti ha mille voglie di smentire ADL e la sua orchestra"

Domani andrà in scena l'atto conclusivo più affascinante, la finale di Champions, tra due club che profumano di storia.

Domani andrà in scena l'atto conclusivo più affascinante, la finale di Champions, tra due club che profumano di storia. Real Madrid e Liverpool sono due società "che vanno oltre le proprie squadre", sottolinea Tony Damascelli dalle colonne di Tuttosport, e contrappongono "due allenatori che rappresentano un modo analogo di intendere il gioco più amato al mondo". Ancelotti, in particolare, "dato per finito e sfinito a Napoli, ha mille voglie di smentire De Laurentiis e la sua orchestra, così come una parte della tifoseria che non va pazza per il gioco espresso dalla squadra".