Damascelli su Il Giornale: "La furbata di Conte per evitare i fischi dello Stadium"

vedi letture

Tony Damascelli, giornalista di fede juventina, si è espresso così in vista di Juventus-Napoli nel suo editoriale pubblicato su Il Giornale:" Sfida che vale doppio con in panca l'ex Antonio. Il secondo derby di Torino. A parte la sfida con i granata, la partita contro il Napoli è la storia di una città e dell'immigrazione potente, soprattutto quella dalla Campania, al punto che i meridionali, chiamati terroni nel resto dell'Italia, a Torino vengono definiti "napuli", per l'appunto riferendosi agli anni in cui la Fiat richiamò dal sud la forza lavoro più importante.

Oggi la pelle della città è sensibilmente cambiata ma Juventus-Napoli vale sempre il doppio, anzi di più perché Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra ad uno juventino vero, Antonio Conte, il quale con la solita furbata di vigilia, ha accarezzato il cuore dei tifosi bianconeri, ricordando i migliori anni della sua carriera e pure vita, così sperando di spegnere gli strilli che lo Stadium potrebbe dedicargli.

Partita seria, significherebbe una svolta, non nel caso di pareggio che non servirebbe a nulla e non chiarirebbe la dimensione di entrambe. Se la Juventus sembra favorita, il Napoli ha molto per ribaltare la sensazione anche se le vittorie su Parma e Cagliari hanno mascherato le lacune difensive, così come per Thiago Motta si tratta di confermare in campionato quello che è stato offerto in Champions".