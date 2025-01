Danilo 'blocca' Rafa Marin: trasferimento sospeso dopo il no del brasiliano

A fare il punto sulla questione difensore è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Non sarà Danilo il rinforzo del Napoli per la difesa e questo ha un ulteriore risvolto: il Napoli ha bloccato (momentaneamente) la cessione di Rafa Marin. A fare il punto sulla questione difensore è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La riflessione è stata lunga: il brasiliano, che sta per risolvere il suo contratto con la Juventus, alla fine ha deciso di tornare in patria, accettando la corte del Flamengo e compiendo una scelta di vita. Sono stati giorni caldi, per lui, con il Napoli in pressing da tempo e, dall’altra parte, spinto dalla volontà della famiglia di tornare a casa, la possibilità di riabbracciare il Brasile.

Quando l’affare sembrava ormai concluso, ecco il cambio di programma, la retromarcia improvvisa con la scelta definitiva che ora modifica anche le strategie del Napoli sul mercato e il destino di Rafa Marin: è fatta per il suo passaggio in prestito al Villarreal. Sarebbe partito dopo l’arrivo di Danilo, ma al momento il suo trasferimento è sospeso".