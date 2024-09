Danilo, esordio in campionato col Napoli? Motta ci pensa

Juventus, potrebbe scattare sabato prossimo l'ora di Danilo. E così i tifosi, che ne invocano da tempo l'impiego nonostante i bianconeri con Thiago Motta non abbiano mai subito gol in campionato (martedì, contro il PSV, il primo gol incassato dell'era dell'allenatore ex Bologna), saranno felici. Sabato allo Stadium arriva il Napoli e il difensore brasiliano potrebbe giocare per la prima volta da titolare da quando in panchina siede Motta.

Già, perché Federico Gatti è in dubbio. Il capitano della Juve è alle prese con una piccola distorsione alla caviglia destra che l'ha costretto a uscire al minuto 57 della sfida con il Psv Eindhoven. C'è fiducia, in ogni caso, che il contrattempo possa essere risolto in tempo per la super sfida di sabato contro il Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.