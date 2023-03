Daspo dai 5 agli 8 anni e 400 tedeschi identificati: prime sanzioni dopo gli scontri

Sull'edizione odierna di Repubblica si analizzano i risvolti della terribile giornata di violenza che ha rovinato la giornata di Napoli-Eintracht.

"Adesso è in atto la controffensiva per individuare e punire i protagonisti di quella vergognosa giornata". Sull'edizione odierna di Repubblica si analizzano i risvolti della terribile giornata di violenza che ha rovinato la giornata di Napoli-Eintracht.

" Non solo le telecamere presenti, le forze dell'ordine stanno scandagliando chat, web e social a caccia dei teppisti tedeschi e non solo: in 8 sono già stati fermati (5 napoletani e 3 tedeschi) con Daspo dai 5 agli 8 anni, ma ben altri 400 supporters tedeschi sono già stati identificati. Alcuni potrebbero essere ancora in Italia, per affiancare i supporter dell’Alatanta con i quali sono gemellati e che li hanno affiancati nella folle trasferta napoletana. Con l’accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, gli indagati rischiano una condanna fino a 15 anni di carcere. I magistrati però potrebbero contestare anche il più grave reato di devastazione".