David Neres divide i quotidiani: "Ci prova, ma non è continuo e spesso è solo"

David Neres divide i quotidiani. Di sicuro contro l'Udinese il brasiliano offre una prova distante dai suoi soliti standard. Ecco perché i voti in pagella sono bassi.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport: "All'andata fu straripante, così l'Udinese studia il modo per ingabbiarlo. E lui non trova adeguate contromisure".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Un paio di sprint nel primo tempo, ma va a intermittenza. Si aliena spesso dalla partita fino a diventare innocuo".

Voto 6 per Tuttonapoli: "Pochi palloni in avvio, al 23’ prima giocata illuminante per Politano che spreca. Non demerita ma è solo".