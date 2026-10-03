Napoli, ciclo terribile all'orizzonte: 9 partite in 29 giorni per Allegri

Dopo il weekend libero concesso al gruppo, la squadra azzurra affronterà un vero e proprio tour de force tra campionato, Champions League e coppe.

Si è tenuto ieri l'ultimo allenamento della settimana, con Massimiliano Allegri che ha guidato il gruppo in una seduta congiunta con l'Avellino, con tanto di partitella terminata con il risultato di 0-2 in favore della squadra irpina. Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, la squadra non si allenerà né oggi né domani: l'allenatore ha deciso infatti di concedere il weekend libero al gruppo, per permettere ai suoi di riposare in vista del tour de force che li attende.

Napoli, calendario da incubo: nove partite in appena 29 giorni

Sabato prossimo il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona per la ripresa del campionato, e sarà la prima di 9 partite di seguito in 29 giorni, praticamente una ogni tre giorni: 10 ottobre, Napoli-Frosinone; 13 ottobre, Villarreal-Napoli; 17 ottobre, Venezia-Napoli; 20 ottobre, Napoli-Bodo/Glimt; 24 ottobre, Napoli-Roma; 28 ottobre, Monza-Napoli; 1 novembre, Juventus-Napoli; 4 novembre, Porto-Napoli; 8 novembre, Napoli-Lazio.

Napoli, Allegri punta sui recuperi: da Meret a Spinazzola e Giovane

La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio, quando a Castel Volturno rientreranno anche i calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Allegri conta di recuperare anche i vari giocatori infortunati, in primis Meret, Spinazzola e Giovane. La Repubblica parla di un "ciclo terribile all'orizzonte", e certamente il Napoli avrà bisogno di tutto l'organico per cambiare marcia e recuperare terreno in classifica.